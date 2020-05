Detroit: Become Human, Heavy Rain e Beyond: Due Anime, le demo sono su Steam

Le demo di Detroit: Become Human, Heavy Rain e Beyond: Due Anime sono disponibili su Steam. Nella giornata di oggi, infatti, Quantic Dream ha pubblicato le versioni dimostrative delle sue tre avventure narrative, in attesa dell'uscita ufficiale.

Detroit: Become Human, Heavy Rain e Beyond: Due Anime sono i tre più recenti giochi di Quantic Dream, lo sviluppatore francese fino a qualche mese fa legato in maniera apparentemente indissolubile a PlayStation e a Sony. Da quando Quantic Dream è diventato completamente indipendente, lo studio di David Cage ha cominciato a pubblicare i suoi giochi anche su PC. Prima su Epic Games Store, adesso anche su Steam.

Da oggi a questo indirizzo potrete scaricare le demo di tutti e tre i giochi, così da farvi un'idea delle loro qualità. Nell'attesa che Quantic Dream annunci anche la data di uscita ufficiale. Al momento, infatti, c'è solo un "coming soon".