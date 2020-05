Summer of Gaming: domani saranno annunciate le date degli appuntamenti dell'evento di IGN

Summer of Gaming, l'evento digitale che IGN sta organizzando per provare a sopperire alla mancanza dell'E3 2020, sta per partire ufficialmente. Il portale americano, infatti, domani annuncerà tutte le date degli appuntamenti che caratterizzeranno la sua estate digitale.

Nel tentativo di sopperire all'assenza dell'E3 2020, cancellato per colpa dei rischi legati alla pandemia da coronavirus, IGN.com e media americani hanno organizzato una serie di eventi digitali così da dare agli sviluppatori una vetrina importante nella quale mostrare le loro ultime fatiche.

È con questo obiettivo in mente che Geoff Keighley ha creato la Summer Game Fest e GameSpot il Play for All.

Nella giornata di domani, più precisamente il 26 maggio 2020 alle 17, IGN presenterà il calendario degli eventi che caratterizzeranno la Summer of Gaming. Ecco come viene presentato l'annuncio di domani:

"Stiamo per rivelare il primo elenco di appuntamenti in programma per la nostra intensa Summer of Gaming. Un appuntamento con news, impressioni e gameplay da gente come EA, CD Projekt RED, 2K e tanti altri!".

Nel frattempo Sony ha annunciato il nuovo State of Play dedicato a The Last of Us 2, mentre Phil Spencer parteciperà al podcast di Reggie Fils-Aime con una "sorpresa".

Che la calda estate dei videogiochi sia partita finalmente iniziata? Tenete d'occhio il nostro calendario completo degli eventi estivi, con tutte le novità annunciate finora.

