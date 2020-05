Resident Evil 3 Remake, Shrek prende il posto del Nemesis in questa folle mod

È difficile immaginare Shrek, il simpatico orco della Dreamworks, nei panni del cattivo. Nonostante sia un colosso verde e puzzolente, il protagonista dell'omonima serie di film è celebre per il suo cuore tenero e le divertenti avventure. Per questo è molto strano vederlo prendere il posto del Nemesis, l'implacabile e cattivissimo nemico di Resident Evil 3 Remake, il survival horror di Capcom. Ma come sempre tutto questo è possibile grazie ad una brillante mod.

Come è possibile leggere dalla nostra recensione di Resident Evil 3 Remake, il rifacimento del classico survival horror non è riuscita a bissare il successo di Resident Evil 2, nonostante la presenza del Nemesis, il gigantesco nemico che dà la caccia ai giocatori per tutto il gioco.

La sua presenza è capace di generare ansia e panico, soprattutto quando si è a corto di erbe o munizioni. Grazie a questa mod, però, è possibile stemperare un po' la tensione: il brutto e malvagio Nemesis, infatti, assume le simpatiche fattezze di Shrek. Vedere il buffo orco verde comparire tra le fiamme di Racoon City potrebbe strappare più di un sorriso. Nonostante anche Shrek cerchi in tutti i modi di farvi fuori.

La mod Shrek Over Nemesis è scaricabile da Nexus Mod. Sfortunatamente è valida solo per le prime fasi di gioco: dopo qualche scena, infatti, il Nemesis riprenderà il suo posto.

Nonostante questo, le darete una chance?