Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, un'analisi anticipa risoluzione e frame-rate

Un'analisi tecnica preliminare di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition anticipa la risoluzione e il frame-rate di questa esclusiva per Nintendo Switch. Diciamo preliminare perché al momento il materiale definitivo è tutto sotto embargo: non sappiamo, quindi, se i filmati analizzati provengano dalla versione definitiva del gioco.

Visto che però dovrebbe mancare davvero poco alla recensione di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, dato che il gioco è in uscita il 29 maggio 2020, è probabile che questa analisi sia stata fatta sul materiale definitivo.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition avrà una risoluzione dinamica sia in versione portatile, sia in quella casalinga. In mobilità il gioco girerà tra i 378p e i 540p. In modalità docked tra i 540p e i 720p. Non esattamente quello che ci si aspetterebbe da un rifacimento di un gioco uscito nel 2010 su Wii. Queste rinunce, però, sono state fatte per poter garantire i 30 fotogrammi al secondo, questa volta piuttosto stabili.

Il fascino di questo gioco, comunque non è legato sicuramente al semplice comparto tecnico. La nostra prova di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition parla di un "JRPG mastodontico: servono almeno cinquanta ore per completare la storia, molte di più se volete scoprire ogni segreto. E poi ci sono alcuni contenuti nuovi di zecca che non possiamo ancora svelarvi, ma che vi metteranno ulteriormente alla prova. La nostra esperienza con la Definitive Edition sta riconfermando la qualità superlativa del titolo Monolith Soft, insomma, ma sta anche mettendo in evidenza quei piccoli acciacchi che nove anni fa erano sicuramente trascurabili, ma che oggi potrebbero far storcere il naso a chi è abituato a titoli più moderni, fortunatamente bilanciati da una revisione generale che impreziosisce tutto quello che di buono aveva da offrire il gioco già nel 2011, che era veramente tantissimo."

Per avere una maggiore idea di come il gioco sarà, vi lasciamo al filmato dal quale sono emerse queste informazioni sul gioco.