Summer Game Fest, 2 nuovi eventi il 22 giugno e il 20 luglio annunciati da Geoff Keighley

Geoff Keighley ha annunciato oggi 2 nuovi eventi della Summer Game Fest chiamati Developer Showcase. Questi due nuovi appuntamenti, che si terranno il 22 giugno e il 20 luglio 2020, saranno la vetrina che alcuni tra i più importanti studi indie e tripla A sfrutteranno per presentare al mondo le loro ultime fatiche.

Dopo il picco di discussioni generate con la demo dell'Unreal Engine 5 e la data d'uscita su PC di Valorant, la Summer Game Fest ha messo in calendario due nuovi appuntamenti. Il 22 giugno e il 20 luglio, infatti, studi del calibro di Akupara Games, Annapurna Interactive, The Behemoth, Finij, Kowloon Nights, Longhand Electric, MWM Interactive, Panic, Sabotage Studio, Skybound Games, Team17, thatgamecompany, Tribute Games e ustwo game si alterneranno davanti a Geoff Keighley per presentare il frutto delle loro fatiche.

Questo elenco, oltretutto, è quello preliminare e altri studi potranno annunciare la loro presenza nella prossime settimane. Per questo motivo tenete d'occhio il nostro calendario degli eventi estivi, così da essere sempre aggiornati.

L'obiettivo di Geoff Keighley è quello di provare a dare spazio a tutti quegli sviluppatori che non possono godere di un palcoscenico comunque importante come quello dell'E3 2020, cancellato ormai alcuni mesi fa per i rischi connessi al coronavirus.

Noi, ovviamente, seguiremo con attenzione tutti gli appuntamenti e vi avviseremo su tutte le novità emerse in questa, ma anche in tutta la marea di altri eventi che punteggeranno la nostra caldissima estate. Restate con noi.