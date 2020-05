Unreal Engine 5: la tech demo possibile solo su PS5 e non su Xbox Series X, secondo Jeff Grubb

La tech demo di presentazione dell'Unreal Engine 5 sarebbe possibile solo su PS5 e non su Xbox Series X o PC, questo almeno stando a quanto supposto da Jeff Grubb di Venture Beat nel suo commento a quanto visto questa sera.

Prima di parlare di console, Grubb ha introdotto un tema importante, che molti sottovalutano sempre quando si parla di next-gen: "La tech demo dell'Unreal 5 che gira su PlayStation 5 (saltata a 1:20). Non è un gioco, ma mostra come saranno i giochi. È più importante dell'hardware. Il più grande ostacolo alla grafica fotorealistica è il costo. Gli strumenti abbassano i costi."

Quindi è venuto al punto. Secondo Grubb ci vorranno un paio d'anni prima di vedere qualcosa di simile nei giochi. Xbox Series X produrrà risultati altrettanto buoni, ma questa demo è stata evidentemente costruita intorno alla I/O super veloce di PS5, ossia la sezione super rapida è evidentemente stata pensata per sfruttare i caricamenti istantanei delle risorse resi possibili dall'SSD della console, ciò di cui hanno parlato moltissimi sviluppatori.

L'SSD ultrarapido non andrà infatti a sostituire CPU o GPU come dicono alcuni (facendo ironia), ma consentirà di caricare texture e modelli in modo immediato, aumentandone la densità sullo schermo. Sostanzialmente andrà a eliminare alcuni grossi colli di bottiglia.

