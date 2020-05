Twitch, Amouranth ritiene che la piattaforma abbia dato troppo potere ai "troll deficienti"

Secondo la streamer Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa, Twitch avrebbe dato troppo potere ai troll deficienti, che riescono a far bannare le persone senza motivo. Il riferimento è chiaramente al suo terzo ban, arrivato all'improvviso e che è durato soltanto 24 ore, anziché i tre giorni inizialmente pianificati.

All'inizio il motivo per cui è stata cacciata non era chiaro, ma è stata Amouranth stessa a svelarlo nel suo primo stream post ban: dei troll hanno segnalato un suo streaming per aver mostrato una foto profilo pornografica di un utente bannato. Naturalmente si è trattato di un incidente, ma le molte segnalazioni hanno fatto scattare il ban in automatico, senza che i moderatori di Twitch controllassero i contenuti segnalati.

Amouranth: "Potere ai troll. Sono stata messa nei guai da qualche deficiente."

Il pubblico di Twitch ha un comportamento ambivalente verso molte streamer, che vengono seguite in massa da videogiocatori e non, ma sono oggetto di molti scherzi e tentativi di boicottaggio, nonché di ritorsioni, come nel caso di Amouranth.