Twitch: BadBunny pensa di valere molto più dei suoi spettatori

La streamer Twitch BadBunny ritiene che i suoi spettatori valgano meno di lei e che per dimostrarle rispetto debbano semplicemente pagarla. La polemica è partita da uno stream dell'11 maggio in cui uno dei suoi spettatori ha detto di rispettare lei e tutto ciò che offre. Le parole gentili dell'utente non hanno toccato il cuore di BadBunny, che ha invece risposto in modo brusco: "Allora dammi dei cazzo di soldi! Così capirò che mi rispetti. Hai capito?"

Non contenta dell'infelice uscità, BadBunny ha iniziato letteralmente a delirare: "Valgo più di quanto valiate tutti voi messi assieme. Tutti quelli di questa chat. So che ogni vita vale, ma la mia vale molto di più."

Ancora non soddisfatta, ha poi paragonato la sua situazione al vedere un uomo bruttissimo che chiede un appuntamento a una bella donna, quindi ha proseguito: "Voi vi ritenete del mio stesso livello. È offensivo. A essere franchi il fatto che voi chatter pensiate che valiate quanto me è davvero un insulto."

Naturalmente la clip con queste dichiarazioni ha iniziato subito a girare diventando virale. A riprenderla anche molti altri streamer come Daniel 'KEEMSTAR' Keem, che hanno definito orrende le uscite di BadBunny. Per la cronaca, lei non ha ancora chiesto scusa per le sue parole.

BadBunny non è nuova a uscite simile e già in passato il Dr. Disrespect l'aveva attaccata per alcune sue uscite infelici (prima di iniziare a spargere teorie complottiste).