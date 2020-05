GTA 5 nei giochi gratis su Epic Games Store confermato da un tweet di Epic Games, poi cancellato

GTA 5 sembra proprio destinato a far parte dei giochi gratis in offerta all'interno del programma promozionale di Epic Games Store, la questione sembra essere stata confermata nelle ore scorse da un tweet ufficiale di Epic Games, poi cancellato.

Il fatto che GTA 5 possa essere gratis su Epic Games Store da oggi era emerso già nella giornata di ieri, attraverso alcune fonti considerate affidabili, ma in questo caso si sarebbe trattato proprio di un tweet da parte dell'account ufficiale di Epic Games, con tanto di video di presentazione.

Evidentemente, il messaggio è emerso prima del previsto, visto che è scomparso poco dopo, ma non abbastanza in fretta da impedire uno screenshot, come quello mostrato da Wario64 qui sotto.

Secondo quanto riferito, Grand Theft Auto V dovrebbe rimanere gratuito su PC attraverso Epic Games Store fino al 21 maggio e si tratta di un'offerta davvero di grosso calibro, che immaginiamo abbia comportato anche un accordo economico di notevole entità tra Epic Games e Rockstar, considerando quanto il gioco PC venda ancora sul mercato a ritmi impressionanti.

Proprio per questo motivo ancora risulta dubbia la sua effettiva presenza tra i giochi gratis di Epic Games Store, che ci costringe comunque ad aspettare prima di prendere per buona l'informazione, nonostante le prove sembrino schiaccianti a questo punto.

Considerando che siamo a giovedì, non rimane che attendere solo poche ore: intorno alle ore 17:00 di oggi dovrebbero infatti emergere le nuove offerte settimanali su Epic Games Store e a quel punto sapremo la verità. Ricordiamo peraltro che fino a tale ore resta ancora disponibile il gioco gratis emerso la settimana scorsa, ovvero Death Coming.