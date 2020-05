Giochi gratis su Epic Games Store, Death Coming disponibile da oggi

La lista dei giochi gratis su Epic Games Store si rinnova: a partire da oggi è possibile scaricare gratuitamente Death Coming, come annunciato alcuni giorni fa.

E il prossimo regalo? Si sbloccherà fra sette giorni, il 14 maggio, ma per il momento non è dato sapere di cosa si tratterà: viene indicato sulla piattaforma di Epic Games come "gioco misterioso".

Come già riportato, Epic Games Store richiede l'autenticazione a due fattori anche e soprattutto per lo sblocco dei titoli gratuiti, dunque se ancora non l'avete fatto dovrete attivare il sistema di sicurezza.

Per quanto riguarda Death Coming, si tratta di un videogioco rompicapo non lineare dove dovrai mietere vittime in stile "Final Destination". Comunque, gli umani fastidiosi non sono il tuo unico problema, gli Agenti della Luce faranno del loro meglio per fermarti.