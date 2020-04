Epic Games Store, autenticazione a due fattori richiesta per i giochi gratis

Epic Games Store ha cominciato a richiedere un'autenticazione a due fattori per il riscatto dei giochi gratis, al fine di sensibilizzare gli utenti rispetto alle misure di sicurezza per la protezione dell'account.

La procedura verrà resa obbligatoria da oggi al 21 maggio, su base periodica, appunto per l'ottenimento dei giochi gratis. Laddove non si sia attivato il sistema, verrà visualizzato un messaggio che chiede di farlo.

Per attivare l'autenticazione a due fattori su Epic Games Store basta accedere alle impostazioni profilo. Si tratta di una misura che aumenta in maniera considerevole la sicurezza del proprio account, impedendo accessi non autorizzati.

"Compreniamo che questa richiesta potrebbe rappresentare un piccolo fastidio per qualcuno, ma vogliamo offrirvi le migliori soluzioni possibili per proteggere il vostro account Epic", ha scritto lo store in una nota.