Epic Games Store: Just Cause 4 e Wheels of Aurelia disponibili gratis

Epic Games Store ha reso disponibili gratis due nuovi giochi, Just Cause 4 e Wheels of Aurelia, rivelando contestualmente quali saranno i prossimi titoli gratuiti.

Just Cause 4 vede il ritorno di Rico Rodriguez, impegnato stavolta a liberare l'isola di Solis da una pericolosa dittatura che si serve di un corpo di mercenari per restare al potere.

La nuova ambientazione ha tuttavia una peculiarità: il meteo può cambiare radicalmente da un momento all'altro, generando furiose tempeste che spazzano via qualunque cosa ma che potremo utilizzare a nostro vantaggio mentre affrontiamo le truppe nemiche.

Wheels of Aurelia è invece una delle ultime produzioni targate Mixed Bag, una sorta di "road movie" ambientato nell'Italia degli anni '70.

Una fiction interattiva con dinamiche da gioco di corse arcade e una grande rigiocabilità: ogni partita dura circa quindici minuti e porta a uno tra i sedici finali diversi da scoprire.

E i prossimi giochi? Per il momento c'è un unico nome, quello di For the King: un avvincente mix di strategia, combattimento a turni ed elementi roguelike. Ogni partita è unica, grazie a mappe procedurali, missioni ed eventi. Esplora Fahrul in modalità giocatore singolo, coop in locale o online.