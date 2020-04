Dead by Daylight disponibile gratis su iOS e Android con la versione Mobile

Dead by Daylight è disponibile gratis sui terminali iOS e Android a partire da oggi, con la versione Mobile dell'esperienza horror asimmetrica targata Behaviour Interactive.

Uscito su PC nel 2016 e a seguire su console, Dead by Daylight è un titolo a base multiplayer in cui quattro giocatori devono fuggire da un killer psicopatico, che ha il compito di trovarli e ucciderli.

Preferisci far ridere i tuoi amici o spaventarli a morte? Non importa, questo gioco horror di sopravvivenza ne ha per tutti i gusti. Con tutti e 5 i giocatori nello stesso labirinto di morte, sorprese inaspettate e spaventi improvvisi sono sempre dietro l'angolo.

In Dead by Daylight Mobile i giocatori possono vestire i panni sia del folle killer che degli sfuggenti sopravvissuti. C'è chi preferisce sentire il cuore in gola mentre sfugge dalle grinfie del killer, i più perversi invece godono nel dare la caccia e nell'infondere terrore nelle proprie prede.

Dead by Daylight Mobile include gli iconici killer di alcuni degli horror più famosi. Michael Myers, Amanda Young di SAW, Ghost Face e il Demogorgone di Stranger Things sono solo alcuni dei famosi personaggi che solleticheranno la tua sete di sangue.

E chi preferisce trovarsi nei panni di un sopravvissuto avrà l'imbarazzo della scelta tra gli amati eroi di alcuni cult come Laurie Strode di Halloween, David Tapp di SAW e Bill Overbeck di Left 4 Dead, senza dimenticare Steve e Nancy di Stranger Things.

Ma ovviamente Dead by Daylight dà anche la possibilità di impersonare vari personaggi originali per chi cerca esperienze mai viste prima.