GameSpot annuncia Play for All, un evento che si terrà nei giorni dell'E3 2020

GameSpot ha annunciato Play for All, un evento rigorosamente digitale che si svolgerà a giugno, nei giorni in cui si sarebbe dovuto tenere l'E3 2020.

Similmente alla Summer of Gaming di IGN e al Future Games Show di GamesRadar, anche in questo caso ci sarà la partecipazione di svariati publisher, che immaginiamo annunceranno nuovi giochi.

Fra le aziende che hanno confermato la propria partecipazione ci sono 2K Games, CD Projekt RED, Deep Silver, Amazon Games, Bethesa, Devolver Digital, Google Stadia, Larian Studios, Mythical Games, Bandai Namco, Perfect World Entertainment, SEGA e Square Enix.

Durante l'evento Play for All, inoltre, avranno luogo diverse iniziative votate alla raccolta di fondi in favore delle persone in difficoltà per via dell'emergenza sanitaria.