PS5, l'SSD consentirà di supportare la nuova tecnologia VR di Atom View

Il velocissimo SSD di PS5 consentirà alla console di supportare la nuova tecnologia VR sviluppata da Atom View, una società che Sony ha acquisito nel 2019.

Di che si tratta esattamente? Come si può vedere nei video in calce, questa tecnologia consente di ottenere rendering realistici calcolati in tempo reale, sfruttando la velocità dell'SSD ma limitando l'uso della GPU.

Ciò significa, in soldoni, risultati e performance superiori al prezzo di una minore potenza computazionale, con particolare riferimento ai giochi in realtà virtuale e dunque a PlayStation VR 2.

Il nuovo visore Sony non è ancora stato annunciato, sebbene qualche tempo fa sia spuntato online il brevetto di un controller simile a quello di Valve Index.