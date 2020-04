The Last of Us 2, anche Ryan McCaffrey di IGN contro l'autore dei leak

Il clamoroso leak di cui è stato vittima The Last of Us 2 nelle ultime ore ha provocato sdegno e sconcerto anche e soprattutto fra gli addetti ai lavori; come Ryan McCaffrey, giornalista di IGN.

McCaffrey ha condannato senza appello la persona che ha pubblicato i video di The Last of Us 2, che come sappiamo rivelano elementi fondamentali della storia del gioco, usando parole piuttosto eloquenti.

"F*ttiti, leaker di Naughty Dog", ha scritto il giornalista su Twitter. "Quello che hai fatto è un vero e proprio calcio nelle palle non solo per i giocatori che si sono beccati o si beccheranno lo spoiler, ma anche per le persone che hanno lavorato così duramente insieme a te."

"Magari il management dello studio merita davvero di essere mandato a quel paese, ma perché danneggiare la gente che si è fatta il mazzo insieme a te per la realizzazione di questo progetto?"

In precedenza anche Jason Schreier si è schierato contro il leaker, così come diverse personalità appartenenti all'industria videoludica, che ovviamente non hanno visto di buon occhio la faccenda.

Il terribile leak ha probabilmente costretto Sony a prendere una decisione rapida, fissando la data di uscita di The Last of Us 2 al 19 giugno, spostando il lancio di Ghost of Tsushima al 17 luglio.