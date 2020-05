DIRT 5: prime immagini, periodo di uscita e tutte le informazioni sul gioco

DIRT 5 si mostra con le prime immagini e le informazioni ufficiali, dopo il reveal del gioco targato Codemasters nel corso dell'evento di presentazione per i titoli third party in arrivo su Xbox Series X.

In uscita a ottobre 2020 su PC, PS4 e Xbox One, al lancio su PS5 e Xbox Series X, e nel corso del 2021 su Google Stadia, DIRT 5 è stato annunciato con un trailer che mette in evidenza la spettacolarità di questo nuovo episodio: un'esperienza di guida fuoristrada da brivido, in uno scenario sensoriale di immagini vibranti, una colonna sonora eclettica e condizioni meteorologiche dinamiche.

DIRT 5 include alcune delle location più emozionanti, esotiche e pittoresche come New York City e Rio de Janeiro insieme ad eventi impegnativi in aree remote della Grecia e della Cina. I giocatori potranno provare il brivido delle corse estreme a bordo di una varietà di classi di veicoli come buggies, camion, rock bouncers e macchine da rally tradizionali e moderne.

L'ampia carriera narrativa è più grande sotto ogni aspetto con tipi di eventi e sfide su alcuni dei terreni più difficili. Prima di correre in pista, diventa creativo usando l'editor di livrea, con più opzioni di personalizzazione rispetto a qualsiasi altro gioco DIRT. DIRT 5 presenta un percorso di progressione non lineare, in modo che i giocatori possano scegliere tutti gli eventi che desiderano.

DIRT 5 annuncia il ritorno dello split-screen per un massimo di quattro giocatori. L'elenco completo delle modalità di gioco sarà annunciato a breve, tra cui una nuova modalità incentrata sulla creatività e progettata per divertirsi con gli amici in locale o in battaglie online globali contro i migliori piloti dell'universo DIRT.

DIRT 5 vanta anche un roster di talenti guidati dall'iconico Nolan North e Troy Baker. Insieme e nel loro stile unico, la dinamica coppia guida con le loro voci i giocatori attraverso la modalità Carriera e le feature della serie di podcast in-game di DIRT.

"Come studio, siamo grandi fan di DiRT 2 e DiRT 3. Questo gioco è il nostro omaggio: un'esperienza fuoristrada DIRT più ampia e amplificata in un ambiente vivo, stimolante e divertente", ha dichiarato Robert Karp, Development Director presso Codemasters.

"Sia che tu voglia competere contro l'intelligenza artificiale in alcuni dei setting più difficili del mondo o giocare una partita in split-screen per quattro giocatori con i tuoi amici, DIRT 5 ti accontenterà."