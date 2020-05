Yakuza: Like a Dragon in ritardo su PS5: la console non viene citata nell'annuncio

Yakuza: Like a Dragon uscirà in ritardo su PS5, a quanto pare: la nuova console Sony non figura fra le piattaforme indicate nell'annuncio ufficiale del gioco.

Appena annunciato all'Inside Xbox, Yakuza: Like a Dragon, un nuovo ed esplosivo capitolo nell'acclamata serie Yakuza, uscirà come titolo di lancio per Xbox Series X.

Yakuza: Like a Dragon sarà disponibile anche in contemporanea su Xbox One, Windows 10, PlayStation 4 e Steam. E' possibile prenotare la Yakuza: Like a Dragon Day One Edition presso alcuni retailer selezionati in Nord America ed in Europa. I dettagli sulla Day One Edition saranno rivelati in un secondo momento.

Siamo inoltre entusiasti di annunciare che Yakuza: Like a Dragon supporterà Xbox Series X Smart Delivery immediatamente all'uscita. Ciò significa che i giocatori che acquisteranno la versione Xbox One di Yakuza: Like a Dragon avranno diritto ad un aggiornamento gratuito alla versione Xbox Series X.

È supportata anche la funzionalità di salvataggio incrociato tra Xbox One e Xbox Series X, quindi, indipendentemente dal momento in cui i giocatori decideranno di eseguire l'aggiornamento, non dovranno mai ricominciare da capo.

Come scritto anche nel nostro provato, Yakuza: Like a Dragon è una storia sulla lotta per ciò in cui credi, anche quando hai toccato il fondo. Il nostro nuovo protagonista principale, Ichiban Kasuga, un membro di una famiglia di basso rango della yakuza, si lascia accusare di un crimine che non ha commesso per proteggere il suo patriarca e figura paterna, Masumi Arakawa.

Dopo aver scontato una pena detentiva di 18 anni, ritorna nella società per scoprire che il clan a cui un tempo apparteneva è stato distrutto, i pochi membri rimasti vengono cacciati per le strade e scopre che il suo ex patriarca potrebbe essere l'uomo responsabile di tutto. Di fronte ad un dolore inimmaginabile per il tradimento, la perdita e la confusione, vuole scoprire la verità. È qui che inizia la storia di Yakuza: Like a Dragon.

Insieme al nuovissimo cast e all'ambientazione, Yakuza: Like a Dragon introduce un nuovo sistema di combattimento RPG dinamico che porta il genere in un luogo in cui non è mai stato prima - l'attuale Giappone. Ichiban è un irriducibile fan di RPG, quindi per aiutarlo a rimanere concentrato nelle lotte, immagina il campo di battaglia come se stesse vivendo in uno dei suoi giochi preferiti.

In Yakuza: Like a Dragon, i giocatori potranno salire al livello 19 di differenti "Jobs", diversi da quelli degli RPG tradizionali - non guerrieri o maghi, ma guardie del corpo e musicisti, con punti di forza e abilità assolutamente unici. Preparati ad entrare nei panni di Ichiban e fracassare alcune teste con stile!

Anche con così tanti cambiamenti, Yakuza: Like a Dragon mantiene ancora l'esperienza core di Yakuza, grazie alla quantità quasi infinita di esilaranti minigiochi e sottostorie sparse in tutta la città. Oltre 50 missioni secondarie e una raccolta di minigiochi mai visti prima, inclusi i preferiti dai fan come il Karaoke e SEGA Arcades, che garantiranno ai giocatori il massimo divertimento a Yokohama.

Yakuza: Like a Dragon è tutto ciò che i fan conoscono e amano della serie, con diversi colpi di scena per la nuova generazione. Con un cast di personaggi completamente nuovo e ambientato a Yokohama, i giocatori possono tuffarsi nel dramma, nell'azione e nell'ilarità per cui Yakuza è famoso.