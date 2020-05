Xbox Series X, pioggia di dislike sulla registrazione dell'Inside Xbox next-gen

La registrazione dell'Inside Xbox di questa sera, dedicato ai primi giochi di terze parti ottimizzati per Xbox Series X, sta raccogliendo su YouTube molti più dislike che like. Al momento di scrivere questa notizia il rapporto è di 14.004 dislike, contro 6.347 like. Come mai una reazione così negativa da parte del pubblico?

Francamente non è chiaro quali siano gli attuali parametri di moltissimi videogiocatori per decretare il successo o l'insuccesso di un evento di presentazione. L'Inside Xbox di questa sera non esaurisce la next-gen, di cui è solo un primo assaggio. Comunque sia sono stati mostrati ben tredici nuovi giochi, con alcune cosa davvero interessanti. Probabilmente siamo noi di bocca troppo buona.

Per spezzare una lancia a favore dei più critici, in molti si stanno lamentando per la mancanza quasi completa di video di gameplay, mentre altri in particolare si stanno concentrando su Assassin's Creed Valhalla, di cui si è visto molto meno di quanto ci si aspettasse.

C'è da dire che questo è l'ennesimo segno di polarizzazione delle opinioni della nostra epoca. Qualcosa di simile è successo anche a un recente Tweet di Neil Druckmann relativo al Gold di The Last of Us 2. Va detto che in quel caso la presa di posizione degli utenti è stata più politica, ma tant'è. I tempi che viviamo sono questi.