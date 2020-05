Xbox Series X, giochi a 60 fps sempre possibili ma dipenderà dagli sviluppatori

Xbox Series X consentirà di far girare tutti i giochi a 60 fps, ma raggiungere tale obiettivo o meno dipenderà dagli sviluppatori: lo ha spiegato in un'intervista Jason Ronald, partner director of program management per Xbox.

Aaron Greenberg ha detto che i 60 fps saranno lo standard su Xbox Series X, ma secondo Ronald "Il controllo creativo risiede nelle mani degli sviluppatori. In definitiva, vediamo risoluzione e frame rate come scelte creative."

"Talvolta, da un punto di vista puramente legato al gameplay, 30 fps possono essere la decisione giusta. Tuttavia nella precedente generazione bisognava sacrificare il frame rate in favore della risoluzione."

"Con la nuova generazione tutto ciò sarà sotto il controllo degli sviluppatori. E anche se state realizzando un gioco competitivo, un titolo eSport, un twitch fighter o uno sparatutto, i 60 frame al secondo non saranno più il limite massimo."

"Su PC e su altri ecosistemi i frame rate più alti e con latenza ultra-bassa vengono privilegiati, dunque abbiamo disegnato un sistema che metta queste decisioni creative nelle mani degli sviluppatori."