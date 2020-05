Apple TV 4K, un nuovo modello con chip A12X pronto al lancio?

Apple TV 4K potrebbe arrivare nei negozi con un nuovo modello equipaggiato con un potente chip A12X, stando agli ultimi rumor riportati dal noto leaker Jon Prosser.

Secondo Prosser, la nuova Apple TV 4K sarà appunto caratterizzata da un processore A12X e da due differenti opzioni per lo storage, da 64 o 128 GB. Il nome in codice del dispositivo sarebbe Neptune T1125.

Alcune informazioni relative a un nuovo modello di Apple TV erano state trovate nella beta di iOS 13.4 a gennaio, ma in quel caso si parlava ancora di un chip A12.

Al di là del processore, tuttavia, non dovrebbero esserci molte differenze rispetto all'attuale versione. Si parlava anche di un telecomando rivisitato, ma non è chiaro se alla fine troverà posto o meno nella nuova Apple TV 4K.

Prosser ha scritto che un annuncio potrebbe arrivare da Apple in qualsiasi momento: staremo a vedere.

New Apple TV 4K with A12X - 64GB/128GB ready to ship. 👀

Codename: Neptune T1125

Another one of those things that could drop any time. Apple got no chill right now 😬😂

I'll let you know if/when I hear a date. Who knows, maybe Apple can keep it a secret from me 🤗