Nvidia Marble RTX, la potenza delle Quadro RTX 8000 in una demo

NVIDIA Omniverse: project Marbles RTX è una spettacolare demo creata da Gavriil Klimov, Senior Art Director di Nvidia, per dimostrare la potenza delle Quadro RTX 8000. Si tratta di una sorta di clone di Marble Madness potenziato dal raytracing e ripulito delle tecnologie Nvidia AI e DLSS.

Il risultato, come è possibile vedere da video qui sopra, è spettacolare ed è in grado di impressionare per la cura nel dettaglio, i riflessi e le trasparenze. Klimov, infatti, assicura che il tutto è interamente in ray-tracing e l'immagine è stata ottimizzata con due delle più moderne tecnologie di Nvidia: l'AI proprietaria e le DLSS.

La demo, inoltre, non è precostruita: la biglia "risponde alle leggi della fisica" e gira in tempo reale su di una singola RTX GPU. Ok, è una RTX Quadro 8000, una scheda da più di 5000 euro, ma è sempre un esercizio di stile notevole.

Non avrà la velocità della demo Unreal Engine 5 mostrata su PS5, ma il livello di dettaglio, la pulizia dell'immagine e la qualità dell'ambiente di gioco sono davvero di un livello superiore. Un altro modo per farci immaginare come saranno i videogames tra qualche anno, non appena i costi di produzione di questo genere di esperienze e quelli dell'hardware necessario a farle girare saranno maggiormente accessibili.

Questa qualità è ancora più evidente nelle immagini. Di seguito ve ne proponiamo qualcuna, ma a questo indirizzo potrete trovare le altre, anche in 4K.