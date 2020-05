Final Fantasy 7 Remake è il miglior Final Fantasy di sempre negli USA

Nonostante le difficoltà distributive e l'esclusività che ha potenzialmente limitato la platea di riferimento, Final Fantasy 7 Remake ha avuto il miglior lancio di sempre per la serie di Final Fantasy negli USA. Lo ha rivelato Mat Piscatella, analista presso NPD Group, analizzando i dati che la sua azienda sta per distribuire.

Questo atteso remake, infatti, nel primo mese di vendita è stato il capitolo di Final Fantasy che ha venduto il maggior numero di copie di sempre nel primo mese di lancio, oltre ad essere stato quello che ha totalizzato i maggiori guadagni. Il record precedente apparteneva a Final Fantasy XV, uscito il 21 novembre del 2016 su PlayStation 4 e Xbox One.

Final Fantasy 7 Remake è stato anche il gioco più venduto di aprile e, in questo momento, è il terzo gioco più venduto dell'anno. Dietro a Call of Duty: Modern Warfare e Animal Crossing: New Horizons che, coi suoi 13,4 milioni di copie, è il vero e proprio caso mediatico di questo periodo.

Final Fantasy VII Remake è anche il miglior gioco del 2020 su PlayStation 4. Dei risultati eccellenti soprattutto considerando le difficoltà che la distribuzione mondiale ha avuto, con copie giunte in alcune parti del mondo settimane prima dell'uscita.

L'esclusività, inoltre, ha limitato la platea alla quale Square Enix poteva rivolgersi, una cosa che, in teoria, poteva andare a vantaggio di Final Fantasy XV. Ma così non è stato.

Avete letto la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake?

US NPD SW - Final Fantasy VII: Remake sets a new launch month Final Fantasy franchise sales record in both unit and dollar sales. Both records were previously held by Final Fantasy XV which launched in the December 2016 tracking period. pic.twitter.com/1n8EFQUPaJ