Animal Crossing: New Horizons a quota 13,4 milioni, Switch oltre i 55 milioni di unità

Animal Crossing: New Horizons sfonda quota 13,4 milioni in sei settimane, più di quanto hanno fatto Animal Crossing: New Leaf e Animal Crossing: Wild World in tutta la loro vita. Un risultato notevole, che proietta Nintendo Switch oltre i 55,7 milioni di unità e 356 milioni di giochi venduti.

A rivelarlo attraverso Twitter è l'analista di Niko Partners Daniel Ahmad, che ha scomposto i dati forniti dalla grande N durante il suo ultimo report finanziario. La particolare situazione mondiale e il periodo di transizione che stanno vivendo Sony e Microsoft stanno spingendo le vendite di Nintendo oltre le più rosee aspettative.

Animal Crossing: New Horizons, per esempio, in sei settimane ha fatto meglio di qualunque altro gioco della serie. Spinto dagli endorsement di molte persone dello spettacolo come Brie Larson, ma soprattutto grazie ad un ritmo perfetto per fare compagnia durante questa quarantena, New Horizons ha venduto 13,41 milioni di unità in sei settimane. Animal Crossing: New Leaf e Animal Crossing: Wild World si sono fermati rispettivamente a 12,55 e 11,75 milioni. In tutta la loro vita.

Un successo tale non poteva che spingere anche le vendite di Nintendo Switch. La console ibrida, infatti, il 31 marzo 2020 aveva già superato i 55,77 milioni di unità vendute nel mondo. Nell'ultimo quarto sono state vendute 3,29 milioni di console. Il modello classico ha venduto 49,57 milioni di unità. I restanti 6,19 milioni sono formati dai vari modelli di Switch Lite.

Il numero di giochi totale venduti è 356,24 milioni di unità. Non è un caso che diversi fondi azionari abbiano cominciato a puntare gli occhi su Nintendo e il suo enorme potenziale.