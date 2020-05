Fortnite: 350 milioni di giocatori registrati e più di tre miliardi di ore di gioco solo ad aprile 2020

Fortnite da record, ancora una volta: il Battle Royale di Epic Games sta continuando a segnare la storia del genere Battle Royale nel mondo dei videogiochi. Gli ultimi dati condivisi da Epic Games sono semplicemente impressionanti: attualmente Fortnite è a quota 350 milioni di utenti registrati.

Significa che da ogni parte del mondo si sono registrati su Fortnite un totale di 350 milioni di giocatori; anche ammesso che qualcuno abbia più di un account, resta una cifra difficile da credere, per quello che The Verge ha definito in queste ore "uno dei videogiochi più grandi di sempre". E l'analisi delle ore di gioco dello scorso mese non sono meno significative: più di tre miliardi di ore di gioco complessive registrate su Fortnite Battaglia Reale. Credibile il fatto che la rete italiana non ce l'abbia fatta, congestionata dai bambini che giocavano.

Storicizziamo un po' questi dati, per comprendere meglio il record raggiunto. Lo scorso marzo 2019 Epic Games aveva confermato i 250 milioni di giocatori registrati: dunque ne sono arrivati altri 100 in un anno. Questo può anche essere spiegato con il costante supporto ricevuto dal gioco, e dal suo arrivo su praticamente ogni piattaforma e dispositivo in circolazione (di recente anche tramite il Google Play Store su smartphone e tablet Android). L'ultima novità di rilievo è la modalità Party Royale, dove si terranno concerti live da parte di artisti provenienti da tutto il mondo (principalmente musicisti e DJ).

Cosa ne pensate dell'incredibile successo di Fortnite Capitolo 2? Il gioco di Epic Games sta influenzando troppo il resto del mercato, anche considerando il recente arrivo di Call of Duty: Warzone? Il successo è meritato?