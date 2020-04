Fortnite per Android torna su Play Store: Epic Games fa marcia indietro, ma accusa Google

Fortnite per Android torna su Google Play Store dopo 18 mesi di auto-esilio: Epic Games fa marcia indietro, ma accusa Google di aver imbastito delle pratiche scorrette volte a limitare la libertà dei publisher.

Dopo 18 mesi di assenza Fortnite è nuovamente disponibile attraverso Google Play Store. Epic Games, infatti, all'apice del successo del suo battle royale aveva deciso di abbandonare il negozio ufficiale di Android e rendere disponibile il suo gioco attraverso un sistema di download parallelo.

Solo qualche mese fa, però, Tim Sweeney, il capo di Epic Games, si era lamentato del fatto che Android non fosse un sistema aperto: secondo la sua società, infatti, Google starebbe mettendo in atto tutta una serie di politiche volte a scoraggiare gli utenti ad installare applicazioni al di fuori del Google Play Store. Le nuove versioni di Android, infatti, sono ricche di messaggi e finestre di dialogo che spaventerebbero le persone, impedendole di scaricare software non ufficiale (scordandosi però delle tonnellate di malware presenti nel Google Play Store). Anche dei semplici aggiornamenti di questi software sarebbero poi invasi da pop-up e limitazioni che renderebbero poco piacevole il loro utilizzo.

Pratiche che per lo sviluppatore di Fortnite hanno allontanato milioni di giocatori da Fortnite, costringendo Epic Games a tornare sui suoi passi e pubblicare nuovamente il battle royale su Google Play Store. E a pagare il 30% dei proventi a Google.

Da oggi, quindi, Fortnite sarà disponibile per il download gratuito su Android sia attraverso il Google Play Store sia attraverso l'Epic Games Store, scansionando anche il codice qui sotto.