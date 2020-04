Crash Bandicoot arriverà su PS5 in esclusiva, ma il rumor non sembra vero

Un nuovo Crash Bandocoot sarebbe in lavorazione da tre anni e arriverà su PS5 probabilmente come esclusiva temporale. O almeno, questo è quello che emerge dagli ultimi rumor rimasti impigliati nella rete in queste ore. Rumor che, però, provengono da una fonte poco attendibile, probabilmente in cerca di notorietà.

Andiamo con ordine.

Essendo un "rumor" potrebbe essere vero tutto, come il contrario di tutto. In questo caso la voce sembra essere quella di finto insider, ma dietro la sua sparate si potrebbe celare un brandello di verità. Anche perché la "fonte" non è uno dei soliti noti, ma non sembra essere nemmeno un signor nessuno: è un collaboratore del sito brasiliano Criticalhits, oltre che un traduttore e un tester di alcuni videogiochi. In questo caso, oltretutto, sostiene che l'informazione arriva da una sua conversazione con lo YouTuber Canadian Guy Eh, "specializzato" in Crash Team Racing.

Detto questo, il "Guru" sostiene che un nuovo Crash Bandicoot sia in lavorazione da oltre tre anni e che il suo annuncio sarà fatto presto. Si tratterebbe, infatti, di un gioco con un qualche genere di esclusiva con PlayStation 5, probabilmente temporale. Il tipo di accordo, però, non sarebbe ancora stato definito. La campagna marketing sarà fatta da Activision, ma porterà i loghi PS5 ovunque.

Tanti dettagli quindi, a dare "forza" alle sue affermazioni. Dettagli che oltretutto ben si sposano con un po' di considerazioni oggettive.

La prima è che molto probabilmente un gioco di Crash Bandicoot è in lavorazione, visto lo strepitoso successo di Crash Team Racing: Nitro-Fueled e Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy. Inoltre Sony ha usato spesso il peremele all'interno delle sue comunicazioni. Non ci stupiremmo, quindi, se presto o tardi un qualcosa di simile a quello che il Guru ha detto si materializzerà.

L'insider brasiliano, però, per ora non ha mai azzeccato una previsione: aveva detto che PS5 sarebbe stata svelata il 15 febbraio e che Biomutant sarebbe uscito il 20 marzo. Per questo motivo, a meno di un qualche colpo di scena, mettiamo le mani avanti: probabilmente se ne parlerà nella notte o domani e le info sembreranno credibili, ma al momento sembra non esserci nulla sul nuovo Crash Bandocoot. Sfortunatamente.