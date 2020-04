Nintendo, ValueAct compra 1.1 miliardi di azioni per farla "ricca come Activision e EA"

L'investitore ValueAct, che ha partecipazioni anche in Microsoft e Adobe, ha recentemente comprato 1.1 miliardi di dollari in azioni di Nintendo. Il suo obiettivo è quello di farla "prosperare come Activision e EA", una cosa che, secondo il fondo di investimento, finora il colosso di Kyoto non avrebbe fatto.

Il recente incremento del valore della azioni di Nintendo avrebbe attratto le attenzioni di alcuni fondi di investimento. Uno di essi, chiamato ValueAct, avrebbe cominciato nell'aprile del 2019 a comprare della azioni della grande N, fino a raggiungere l'ingente cifra di 1,1 miliardi di dollari. Una quota che, secondo il celebre analista Daniel Ahmad di Niko Partners, le consentirebbe di poter avere una qualche voce in capitolo all'interno della sala dei bottoni di Nintendo.

Ahmad sostiene, infatti, che ValueAct avrebbe già avuto diversi meeting con il Capo Esecutivo Shuntaro Furukawa per mostrare quale sia la direzione che la compagnia dovrebbe intraprendere col suo business. ValueAct vorrebbe spingere Nintendo verso un settore più legato all'intrattenimento e servizi media digitali.

Secondo ValueAct, infatti, Nintendo non sarebbe stata in grado di prosperare come hanno invece fatto EA e Activision negli ultimi 10 anni. E che, diventando una compagnia dell'intrattenimento, Nintendo avrebbe il potenziale di competere con Netflix, Disney+, Tencent e Apple Music. Una visione in qualche modo simile a quella di Michael Pachter, che vorrebbe una sorta di servizio in abbonamento per la grande N.

ValueAct, comunque, non è nota per fare grandi proclami in pubblico, ma per lavorare dietro le quinte in modo da ottenere ciò che le interessa. Vedremo questo come e se andrà ad incidere sulle politiche future della grande N.