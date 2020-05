Multiplayer Risponde torna oggi alle 13 all'interno dell'Xbox Series X Day

Multiplayer Risponde torna in diretta oggi. In questo caso l'appuntamento è, eccezionalmente, alle 13 sul canale Twitch di Multiplayer.it. Vincenzo Lettera ed Emanuele Gregori faranno di tutto per rispondere alle vostre domande: nonostante si tratti di uno degli imperdibili appuntamenti della maratona Xbox Day potrete chiedere loro di tutto: sotto con le richieste!

Le domande che scriverete qui sotto nei commenti, come sempre, avranno la priorità su tutte le altre. I giochi che saranno presentati nel pomeriggio all'interno dell'Inside Xbox sono l'argomento del momento, ma potrete chiedere a Vincenzo e Greg davvero qualunque cosa, da quello che hanno fatto durante lo Star Wars Day al film preferito. Anzi, più le domande saranno folli più la nostra maratona per l'Xbox Day partirà col piede giusto!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato in home page o direttamente sul canale Twitch, da desktop o utilizzando l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!