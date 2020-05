Xbox Day: ecco gli ospiti che commenteranno gli annunci di Xbox Series X

Finalmente possiamo confermarvi gli ospiti che sanno con noi giovedì 7 maggio 2020, cioè domani, per l'Xbox Day, ossia la maratona dedicata agli annunci per Xbox Series X. Come saprete Microsoft presenterà i giochi in sviluppo dalle terze parti nel corso di un'Inside Xbox che sarà pubblicato alle 18:00 e che noi ovviamente seguiremo in diretta, anticipandolo con una serie di eventi speciali.

Tra gli ospiti vi farà piacere ritrovare una vecchia conoscenza di Multiplayer.it, ossia Antonio Jodice, che sul nostro sito si è occupato per anni proprio del mondo Xbox. Inoltre avremo Blink46 e Sabaku, oltre ai volti noti della redazione come Vincenzo Lettera, Emanule Gregori, Umberto Moioli, Francesco Serino, Pierpaolo Greco e Aligi Comandini.

Vediamo il calendario aggiornato dell'Xbox Day con tutti gli ospiti: