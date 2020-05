Nintendo supera i 3,3 miliardi di profitti: ecco la classifica dei giochi più venduti

Nintendo lo scorso anno fiscale è riuscita a superare i 3,3 miliardi di dollari di profitti con un aumento del 9% anno su anno. A recitare la parte del leone è il software, con Mario Kart 8 Deluxe che continua a guidare la classifica dei giochi più venduti su Switch.

Gli ultimi risultati finanziari di Nintendo sono da incorniciare: erano dieci anni che la compagnia non registrava numeri simili. Il successo di Nintendo Switch, però, sta superando ogni più rosea aspettativa, grazie anche ad una line-up di giochi davvero azzeccata. I 13,4 milioni di copie in sei settimane di Animal Crossing: New Horizons non solo sono il record assoluto per la serie, ma stanno anche trainando le vendite di Switch oltre quota 55 milioni di unità vendute. Numeri impressionanti, che hanno fatto salire i ricavi del 9% su base annua. Nell'anno fiscale 2019/2020 Nintendo ha registrato 1.308 miliardi di yen di ricavi. L'utile operativo, invece, è stato di 352,3 miliardi di yen (3,3 miliardi di dollari), con un aumento del 41,1%.





L'emergenza Covid-19, comunque, prima o poi andrà ad impattare sui business di Nintendo. La compagnia, infatti, nel prossimo anno fiscale si aspetta vendite in calo dell'8,3% e l'utile in calo del 14,9%.

L'anno eccezionale, dicevamo, è merito soprattutto del software. Mario Kart 8 Deluxe ha venduto 8.08 milioni di copie negli ultimi 12 mesi, Super Smash Bros Ultimate 5,03 milioni di unità e The Legend of Zelda: Breath of the Wild 4.64 milioni, affermandosi come giochi più venduti sulla console di Nintendo. In attesa che Animal Crossing: New Horizons sconvolga i rapporti di forza.

Ecco i giochi più venduti su Switch al 31 marzo 2020: