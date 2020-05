iOS 13.5 condivide automaticamente le informazioni mediche in chiamate d'emergenza

La salute è la cosa più importante, sempre: ma soprattutto in questo periodo è necessario trovare dei punti di collegamento con il mondo della tecnologia, affinché il secondo possa aiutare la prima. Lo sa bene anche Apple: ecco allora che iOS 13.5 aiuterà a condividere automaticamente le proprie informazioni mediche durante le chiamate con i servizi di emergenza.

L'update in questione è attualmente in fase di test: Apple lo renderà disponibile già entro le prossime due settimane; basterà impostare il proprio iPhone, iPad o Apple Watch affinché condivida automaticamente il vostro "Medical ID" registrato sul dispositivo, cioè le vostre informazioni mediche. Se vi state chiedendo come fare, sappiate che il Medical ID rientra tra le competenze dell'App Salute, sulla quale Apple ha investito ingenti risorse negli ultimi anni.

A cosa serve tutto questo? Beh, è facile immaginarlo: pensate dei soccorritori che arrivino conoscendo già il paziente, per esempio se presenti malattie pregresse, allergie di qualche tipo o particolari problematiche. Chiaramente partiranno avvantaggiati.

Una volta abilitata dall'App Salute la possibilità di condividere i propri dati medici, questi ultimi verranno forniti ai servizi d'emergenza non appena loro risponderanno alla chiamata: ciò avverrà in modo crittografato, assieme alla posizione del dispositivo Apple. Naturalmente non sarà necessario abilitare per forza tutto ciò: la scelta resterà all'utente. Un'ultima nota interessante: l'opzione può essere anche collegata alla nuova funzionalità degli Apple Watch, che a partire dagli ultimi modelli sono in grado di rilevare una caduta da parte del possessore, in modo da contattare tempestivamente i soccorsi.

Si tratta di strumenti utili per la salute e in caso di pericolo, non trovate? Ricordiamo che la recente beta di iOS 13.5 ha anche reso più facile sbloccare i dispositivi mentre si indossa una mascherina.