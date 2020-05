Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 7/5/2020

Tra le offerte Amazon di oggi ricompaiono alcuni dispositivi Apple, tra i quali troviamo la versione da 256GB del nuovo iPhone SE. A seguire troviamo invece lo smartphone OPPO Reno 2 Z, economico ma decisamente ricco di tecnologia, e la Smart TV TCL 55DP602, non proprio al top per software ma ottima per qualità dell'immagine. Restano infine alcune offerte tra quelle più interessanti degli ultimi giorni.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited (al momento gratis per tre mesi), Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.