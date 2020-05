Microsoft, Edge chiede in prestito le estensioni a Google Chrome con il nuovo aggiornamento

Microsoft Edge, soprattutto nella nuova versione del web browser basata su Chromium, ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare uno dei più utilizzati browser al mondo; in queste ore ha ricevuto un nuovo aggiornamento da Microsoft... che gli permette di chiedere aiuto a Google Chrome.

Frenate i cori da stadio, perché tutto questo ha anche senso, come capirete leggendo meglio i dettagli della questione. Come riportato da Techdows, Microsoft Edge brillerà di certo in molti aspetti, ma non dal punto di vista delle estensioni. Da qui il supporto da parte di Google Chrome: adesso Microsoft Edge, dopo l'ultimo aggiornamento di Microsoft, informerà l'utente in questo modo: "puoi trovare delle belle estensioni nel Web Store di Google Chrome". Certo, Edge continuerà comunque a proporre agli utilizzatori di dare un'occhiata nel proprio store, ma un link verso l'esterno rappresenta un'aggiunta notevole (con relativa ammissione delle proprie mancanze). Ricordiamo comunque che attualmente Microsoft Edge è il secondo web browser più utilizzato al mondo, almeno per il momento.

Interessante il fatto che, nei primi mesi del 2020, Google Chrome mostrava un messaggio, in cui si avvisavano gli utenti di utilizzare le estensioni proposte solo e soltanto sul web browser di Google, per motivi di sicurezza; ora questa dicitura è sparita, segnale che tra Google e Microsoft di certo sono intercorsi rapporti e accordi di qualche tipo. A margine: avete già provato Google Chrome 81?