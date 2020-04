Google Chrome 81 disponibile: arrivano badge delle applicazioni e tante novità

Google ce l'ha fatta: la versione su canale stabile di Chrome 81 è finalmente disponibile su PC Windows, Mac e Linux, nonché su dispositivi mobile. Certo, ci sono stati dei ritardi di circa due settimane, dovuti alla pandemia del coronavirus; e la redazione di ZDNet ha notato come molte delle funzionalità inizialmente previste per il rilascio siano state spostate ai prossimi mesi. Ma è comunque un inizio.

Del resto, non è che Chrome 81 sia arrivato su PC senza novità di sorta, anzi. La prima da tenere presente è una funzionalità chiamata "app icon badging", il badge delle applicazioni: permette alle app su PC e ai siti web di inviare notifiche agli utenti circa le nuove attività e aggiornamenti di vario tipo senza interrompere la loro attività. Le notifiche del web browser diventano quindi meno invasive: sui social network mostreranno, ad esempio, il numero di volte che l'utente in questione è stato taggato in un post. Questa funzione verrà presumibilmente potenziata nei prossimi mesi, contemporaneamente all'arrivo di tutte le altre caratteristiche inedite di Google Chrome 81.

Altra novità importante è l'introduzione di API Web NFC, che permette alle app Web di interagire con i tag NFC e di avere acceso allo stesso hardware di cui hanno goduto le app native. Questa tecnologia sarà particolarmente utile nel gestire i propri inventari, fornire informazioni nei badge delle conferenze, organizzare mostre dei musei, e molto altro ancora.

Da ultimo arriva WebXR, funzionalità pensata per creare esperienze in realtà aumentata o realtà virtuale direttamente nel browser. Chrome 81 difatti abilità l'AR per tutti gli utenti, aggiungendo la funzione Hit Test API: adesso le app web potranno posizionare gli oggetti virtuali in luoghi del mondo reale utilizzando la fotocamera del vostro dispositivo.

Il video qui di seguito riportato vi ricorderà tutte le nuove funzioni di Google Chrome 81, ora disponibili (in parte) e in arrivo nei prossimi mesi (le altre).