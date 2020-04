Pokémon Spada e Scudo, The Pokémon Company minaccia di ban permanente chi si disconnette dalle battaglie

The Pokémon Company ha minacciato apertamente di ban permanente chi si disconnette dalle battaglie online di Pokémon Spada e Scudo, sfruttando un bug emerso la scorsa settimana che non solo nega la vittoria all'avversario, ma non fa perdere punti ai vigliacchi.

The Pokémon Company ha confermato la presenza del problema e ha deciso di prendere seri provvedimenti per non rovinare l'esperienza di gioco a quelli che vogliono semplicemente divertirsi online. Ha quindi minacciato di bannare in via temporanea o permanente, nei casi di recidiva, chiunque sfrutterà il bug a suo vantaggio.

The Pokémon Company: "Possiamo confermare che alcuni giocatori si sono disconnessi da internet per manipolare le loro vittorie / sconfitte nelle battaglie online e nei tornei.

Da adesso in poi, quando verificheremo che un giocatore ha sfruttato questo bug per il proprio tornaconto nelle battaglie e nei tornei online, non esiteremo a bannarlo temporaneamente o anche permanentemente, impedendogli di giocare online a Pokémon Spada e Scudo."

Purtroppo il bug è ormai ben conosciuto e sfruttato da molti, come dimostrano alcuni video su YouTube e alcuni resoconti sui forum dedicati a Pokémon Spada e Scudo. Speriamo che The Pokémon Company la risolva presto. Certo non è chiaro che gusto ci sia a rovinare il divertimento a tutti sfruttando queste squallide scappatoie.