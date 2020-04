Animal Crossing: New Horizons, stelline e Miglia Nook in vendita su eBay

Animal Crossing: New Horizons è sicuramente un videogioco che incentiva la collaborazione tra i giocatori: chiunque può infatti aprire la propria isola agli sconosciuti, accoglierli, e se desidera anche fare loro dei regali. Ciò che forse Nintendo non si sarebbe aspettata, e che probabilmente non tarderà a punire, è la nascita del mercato nero.

Un mercato nero, quello di Animal Crossing: New Horizons, già particolarmente rigoglioso. Potreste chiedervi cosa sta succedendo e, beh, ci troviamo di fronte a ciò che normalmente succede in tutti i videogiochi di questo tipo. Gli utenti hanno cominciato a vendere su eBay, in cambio di denaro reale, oggetti particolarmente rari del titolo, oppure stelline e Miglia Nook. Materiale che normalmente richiede ai giocatori lunghe ore di farming e dedizione, e che in pochi semplici click (e una carta prepagata) può essere ottenuto molto più rapidamente. Se avete letto la nostra guida per ottenere stelline velocemente su Animal Crossing: New Horizons, probabilmente vi sarete già fatti un'idea in proposito.

A parte oggetti rari e progetti di Animal Crossing: New Horizons, i prodotti più venduti e cercati su eBay dell'esclusiva su Nintendo Switch sono le Miglia Nook. I biglietti e coupon in questione permettono di viaggiare verso altre isole, dove è possibile trovare nuovi abitanti per il villaggio, o in generale materiale prezioso (frutta, insetti specifici, ibridi, e via dicendo); sempre le Miglia Nook sono poi necessarie anche per acquistare elementi d'arredo altrimenti impossibili da ottenere.

Come potete notare dall'immagine qui di seguito riportata, 400 coupon delle Miglia Nook (i biglietti di viaggio, insomma) vengono venduti ad un prezzo di circa 20 dollari americani. Una somma risibile per tutto quel materiale, il che lascia supporre che sia stato ottenuto con metodi alternativi (hack e cheat) su Nintendo Switch. Molto probabilmente Nintendo nel prossimo periodo interverrà sulla situazione per fermare questo mercato nero: potrebbe anche rendere impossibile lo scambio dei coupon di Tom Nook alla radice, legandone l'acquisto al singolo personaggio e al singolo villaggio. Prima di salutarci date almeno un'occhiata a questo modello per trasformare il vostro abitante nel Doomguy.