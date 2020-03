Animal Crossing: New Horizons, un modello per trasformare l'abitante in Doomguy, ecco il codice

La nuova burla della rete consiste ormai da giorni nell'associare Animal Crossing: New Horizons a Doom Eternal. Per quale motivo? Fondamentalmente nessuno, se non per il fatto che entrambi i videogiochi sono stati pubblicati lo stesso giorno, lo scorso 20 marzo 2020. Ma ormai il tormentone è partito, ed è possibile raccoglierne i frutti: per esempio con questo modello che vi mostriamo oggi.

Si tratta di un pattern (o modello, o disegno) che vi permetterà di trasformare l'abitante in Doomguy. Alcune premesse: l'abitante (o Abitante) è il protagonista di Animal Crossing: New Horizons, l'alter ego del giocatore. Doomguy è invece il personaggio principale della serie Doom e del recente Doom Eternal, insomma il tizio alto e nerboruto che apre il fuoco sui demoni, per capirsi.

Il modello in questione è stato realizzato dall'illustratore Ross O'Donovan e pubblicato sul proprio profilo Twitter (campo Fonte di questo articolo): qui di seguito vi riportiamo una pratica immagine, con il codice necessario per riscattarlo su Animal Crossing: New Horizons. Da qui potrete poi utilizzarlo per realizzare i vostri vestiti, dei quadri da appendere alle pareti, o trasformarlo direttamente nella bandiera della vostra isola, a voi la scelta. Vi occorreranno l'app per il Nintendo Switch online su smartphone Android e dispositivi iOS, o in alternativa potete utilizzare il codice da Ago e Filo.