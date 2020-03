Gamestop USA sta imponendo ai dipendenti di lavorare con le mani avvolte nelle buste di plastica

Gamestop USA ha trovato un modo geniale per combattere il diffondersi dell'epidemia da coronavirus: ha imposto ai suoi dipendenti di lavorare con una mano avvolta in una busta di plastica per prendere i soldi dei clienti.

Non c'è neanche da specificare che si tratta di un metodo inefficace per evitare il contagio, quanto scriteriato, visto che va contro molti dei consigli medici dati in questi terribili giorni. Ma gli affari sono affari, evidentemente e, considerando che Gamestop USA non ha voluto chiudere i suoi negozi con la scusa di considerare i suoi prodotti dei 'beni primari', non ci stupiamo che sia stata trovata una soluzione così strampalata alle paure dei dipendenti per la loro salute.

A riportare la storia è stato il Boston Globe, che ha raccontato in dettaglio quali sono le modalità con cui ora i dipendenti di Gamestop USA accettano i pagamenti: "Agli impiegati è stato detto di avvolgere una mano in una busta di plastica per proteggerla dal contagio del virus, quindi di infilare la mano in una fessura creata aprendo leggermente la porta del negozio per prendere le carte di credito dei clienti." Dopo aver strisciato la carta, sempre con la mano imbustata, la busta va ribaltata con la carta avvolta all'interno, i beni acquistati vanno quindi messi nella busta e consegnati al cliente, sempre attraverso la fessura della porta. I clienti possono acquistare i prodotti online e riceverli con le stesse modalità. L'accesso dei clienti ai negozi è vietato, come da disposizioni del governo.

Le istruzioni sono state inviate per mail ai dipendenti questo lunedì. Per un manager di Gamestop, voluto rimanere anonimo per evitare ritorsioni, sembrano un brutto scherzo, ma non lo sono. Le sue parole sono state molto dure, visto che ha parlato di dipendenti trattati come animali e di dover lavorare con una pandemia in corso protetti solo da buste di plastica.

"Ho dovuto scegliere se svolgere un lavoro di cui nessuno ha bisogno durante una pandemia e non essere pagato, rischiando così di infettare o essere infettato. Sappiamo tutti che la malattia è contagiosa, anche se si è asintomatici." Ci sarebbe da ridere, se la situazione non fosse in realtà davvero tragica.

In un'altra notizia abbiamo riportato di come Gamestop punti a chiudere altri 300 negozi nell'anno fiscale corrente.