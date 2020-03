GTA 6, un attore messicano ha nel curriculum dei filmati del gioco

GTA 6 è spuntato nel curriculum dell'attore messicano Jorge Consejo, che pare aver registrato dei filmati in computer grafica per il gioco nel 2018. Del nuovo titolo di Rockstar Games non si sa praticamente nulla di certo. Che sia in sviluppo è abbastanza scontato, ma per il resto lo studio di sviluppo scozzese ha tenuto la bocca completamente chiusa sul progetto.

Non è la prima volta che si parla della partecipazione di Consejo a GTA 6. Già nel 2019 qualcuno gli aveva chiesto su Twitter se era parte del cast del gioco e lui aveva risposto che non poteva né confermare, né negare l'informazione.

Stando al suo curriculum, in GTA 6 ha interpretato il ruolo del Messicano, probabilmente uno dei personaggi della campagna principale. Per il resto non è possibile dedurre altro dallo stringato testo. Consejo ha preso parte a moltissimi progetti messicani, inclusi Pasión prohibida, Más sabe el diablo, Sacrificio de mujer e Código Postal. Si tratta di un attore noto in patria e immaginiamo che non sia solito scrivere fandonie sul suo curriculum.

Se vogliamo questa è una delle notizie più concrete in assoluto su GTA 6, molto più di quella che coinvolge un poster rinvenuto in Max Payne 3 o i cambi di sito di Rockstar Games. Speriamo che presto sia annunciato il gioco. Certo, finché GTA 5 vende come il pane...