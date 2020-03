Dragon Ball Z: Kakarot, il livello di potenza dei personaggi nasconde una sorpresa

Se avete giocato adeguatamente a Dragon Ball Z: Kakarot, è probabile che abbiate già notato da voi la piccola curiosità che stiamo per riportarvi con questa notizia. Avete notato qualcosa di strano analizzando per bene il livello di potenza dei personaggi? No? Allora vi spieghiamo perché dovreste tornare a dare un'occhiata al menù che mostra in un elenco tutti i personaggi del gioco.

Il fatto è che il livello di potenza di personaggi di Dragon Ball Z: Kakarot riserva almeno una sorpresa. Il personaggio più forte in assoluto è prevedibilmente Goku, che una volta raggiunto il livello 250 possiede dei punti pari a 24.407.372. Nono notate qualcosa di strano? Ebbene sì, Goku è più forte di Gohan. Ma non soltanto il protagonista dell'opera Toriyama: anche Vegeta è più forte di Gohan! Il Principe dei Saiyan possiede 23.012.436 punti, contro i 16.320.756 di Gohan, a parità di livello.

Com'è possibile? L'arco narrativo di Majin Bu, l'ultimo di Dragon Ball Z, ha mostrato chiaramente sia nel manga che nell'anime la superiorità assoluta di Gohan, che in modalità Suprema ha tenuto testa senza problemi a un potentissimo Majin Bu Malvagio. Dragon Ball Z: Kakarot è molto fedele all'opera di partenza, tranne che nel livello di potenza dei personaggi: Goku e Vegeta non dovrebbero essere ai primi due posti del podio. E chissà cosa accadrà con l'arrivo di Goku e Vegeta Super Saiyan God di Dragon Ball Super.

In realtà anche i livelli di potenza dei personaggi più deboli non sono del tutto corretti: siamo davvero sicuri che Jiaozi sia più debole di Yamcha? A parità di condizioni, nessuno dei due personaggi ha mai davvero concluso qualcosa di interessante in Dragon Ball Z. E voi cosa ne pensate? Date un'occhiata all'immagine qui di seguito riportata.