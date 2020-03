Mediaworld, è il Samsung weekend, con smartphone, televisori e tanto altro in offerta

Mediaworld ha lanciato il Samsung weekend, che si concluderà il 29 marzo, ossia una ricca serie di offerte legate alla casa coreana che ci terranno compagnia per tutto il fine settimana. Di fatto l'intero catalogo di prodotti Samsung è venduto con sconti più o meno interessanti. Da notare che Mediaworld garantisce la consegna gratuita a casa. Così, se durante il lockdown da coronavirus sentiste l'impellenza di acquistare una lavatrice, non dovrete farne a meno.

Tra i prodotti in offerta, iniziamo dagli smartphone: abbiamo il SAMSUNG Galaxy Note10 Lite Black Vodafone a 529€ invece di 629, il SAMSUNG SM-A505 Galaxy A50 Black Vodafone a 239€ invece di 329,99 e il SAMSUNG Galaxy Note10+ Aura Black a 949€ invece di 1129. Passando ai tablet, troviamo il SAMSUNG Galaxy Tab A T590 Wi-fi a 199,99€ invece di 299,99 e il SAMSUNG GALAXY TAB A 10.1 (2019) Black a 169,99€ invece di 219,99. Se vi interessano ci sono anche dei televisori, venghino siori venghino: il SAMSUNG QE55Q950RBTXZT a 2299€ invece di 2999, il SAMSUNG QE43LS03RAUXZT a 699€ invece di 999 e il SAMSUNG QE55Q82RATXZT a 799€ invece di 1299.

Ovviamente i prodotti indicati sono soltanto una nostra selezione. Per l'elenco completo andate sulla pagina del Samsung Weekend di Mediaworld.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.