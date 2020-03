Castlevania, Netflix ha confermato la quarta stagione

Netflix ha confermato che ci sarà una quarta stagione della serie animata di Castlevania. Evidentemente la terza deve aver riscosso un certo successo, visto che a pochi giorni dal lancio è stata confermata la stagione successiva.

La notizia è stata data tramite Twitter, dove Netflix ha pubblicato un brevissimo teaser della quarta stagione. Purtroppo non sono stati forniti dettagli in merito, quindi non sappiamo quando sarà lanciata, di quanti episodi sarà composta e se chiuderà la serie Non resta che attendere per saperne di più.

Castlevania è una serie animata liberamente tratta dal terzo capitolo della saga videoludica di Konami. Creata da Warren Ellis, racconta della lotta del cacciatore di vampiri Trevor Belmont, di Alucard, figlio di Dracula, e della maga Sypha Belnades contro Dracula e il suo desiderio di cancellare il genere umano a causa dell'uccisione come strega di sua moglie Lisa.

