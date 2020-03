Vodafone e coronavirus: tutte le iniziative dell'operatore, anche per guasti alla linea

Vodafone Italia ha deciso di fare chiarezza circa tutte le iniziative lanciate nelle ultime settimane contro il coronavirus. Si tratta di promozioni di vario tipo e vere e proprie novità che coinvolgono nel loro complesso la totalità dei clienti dell'operatore, sia quelli di linea fissa che del settore mobile. Vediamo tutte le iniziative disponibili, dunque.

La novità più importante riguarda i guasti alla linea fissa: se i clienti di Vodafone Italia dovessero incorrere in questo problema, l'operatore proporrà loro GIGA illimitati per un mese, da attivare su una SIM Vodafone a scelta. In questo modo la clientela non resterà privata di mezzi di comunicazione; del resto le reti italiane sono già state messe a dura prova, per esempio dai bambini che la congestionano giocando a Fortnite Battaglia Reale.

Vodafone ha inoltre ricordato che restano disponibili i 100 GIGA gratis per tutti i clienti italiani con età compresa tra i 14 e i 26 anni di età, iniziativa che rientra nell'invito alla solidarietà digitale promosso dal governo italiano (è possibile ottenere l'attivazione entro aprile 2020, chiamando il numero 42100). Attivazione e disattivazione di questa offerta sono gratuite e automatiche.

Infine, novità importante anche per i clienti italiani di Vodafone Italia attualmente bloccati all'estero: qui è stato rimosso il limite mensile di traffico dati della propria offerta mobile, come da regolamento Roaming Like at Home. La speranza chiaramente è che l'emergenza legata alla pandemia da coronavirus termini il più presto possibile.