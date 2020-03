Dragon's Lair, Netflix produrrà l'adattamento live action con Ryan Reynolds

Netflix produrrà l'adattamento live action di Dragon's Lair, l'iconico gioco anni '80 di Don Bluth e Rick Dyer. Ryan Reynolds reciterà nel ruolo del protagonista e parteciperà anche come produttore.

Dopo quasi un anno di trattative, Netflix ha stretto un accordo per ottenere i diritti di Dragon's Lair. Roy Lee produrrà tramite Vertigo Entertainment assieme con Trevor Engelson di Underground Films. Anche Don Bluth (il creatore della serie originale), Gary Goldman e Jon Pomeroy parteciperanno alla produzione. Ryan Reynolds produrrà tramite la sua compagnia Maximum Effort. Sarà anche il protagonista della pellicola.

Lee è stato produttore dell'adattamento di It Capitolo Due, mentre la sua compagnia ha lavorato su un altro adattamento di Stephen King, Doctor Sleep. Engelson era invece un produttore di Snowfall.

Il team di professionisti all'opera sembra già notevole: Dan e Kevin Hageman, che hanno lavorato a The Lego Movie, scriveranno la sceneggiatura. Gli Hageman sono attualmente showrunner e produttori esecutivi della serie animata Star Trek di Nickelodeon e hanno scritto il film d'animazione The Croods 2, che vede (non casualmente) Reynolds tra i doppiatori.

Per chi non se lo ricordasse, nonostante ci sia un recente rifacimento per PS4, Dragon's Lair agli inizi degli anni '80 era uno dei giochi più popolari al mondo, grazie alla sua grafica rivoluzionaria in grado di mesmerizzare quasi tutto quello che c'era sul mercato in quel periodo.

Si faceva forza sullo stile cinematografico garantito da Don Bluth, uno dei massimi esperti di animazione negli USA. Bluth si è formato alla corte di Walt Disney lavorando in film quali Robin Hood e Tigro e Winny-Puh a tu per tu, per poi diventare lui stesso regista di pellicole come Anastasia, Titan A.E. e Fievel Sbarca in America.

Uno dei suoi lavori più famosi resta comunque Dragon's Lair. Il videogioco parla di un cavaliere di nome Dirk the Daring che deve salvare la principessa Daphne dalle grinfie del drago malvagio Singe e dal mago Mordroc.

Questo sarà il terzo progetto tra Netflix e Reynolds. L'attore è stato il protagonista della pellicola d'azione 6 Underground e sta attualmente girando il film d'azione Red Notice con Gal Gadot e Dwayne Johnson. È anche la sua seconda capatina nel mondo dei videogiochi: Reynolds sarà il protagonista di Free Guy, un film che racconta di un uomo che si rende conto di essere un personaggio secondario in un videogioco. Il film sarebbe dovuto arrivare nelle sale a luglio, ma adesso le tempistiche sono incerte.

Reynolds è celebre anche per essere Deadpool e Lanterna Verde.

Cosa ve ne pare del progetto?