Ninjala, la data di lancio del battle royale free-to-play con lo stile di Splatoon

GungHo Online Entertainment ha annunciato con un trailer la data di lancio di Ninjala, il battle royale free-to-play che sembra un Fortnite con lo stile di ironico, colorato e innocuo di Splatoon. Ninjala sarà disponibile a partire dal 28 maggio 2020 in esclusiva su Switch.

Vi avevamo parlato di Ninjala ben più di qualche mese fa, quando lo avevamo provato al TGS. Da allora questo colorato e frenetico battle royale non si era più fatto notare fino alle scorse ore, quando è riapparso durante il Nintendo Direct che Nintendo ha pubblicato a tradimento ieri.

Un Direct che solo una cam girl era riuscita a prevedere.

Comunque, Ninjala è un battle royale in stile Fortnite, free-to-play, che però cerca di far leva su un taglio più gioviale e giovanile come Splatoon 2. Non ci si spara con armi vere, ma si utilizzeranno delle gomme da masticare. L'uso dei colori accesi, lo stile dei livelli, il sonoro, la capacità di movimento: tutto ricorda molto da vicino lo sparatutto al sapore di seppia di Nintendo.

Siamo sicuri che GungHo Online Entertainment speri vivamente che il suo gioco abbia anche il medesimo successo.

Cosa ne pensate? Riuscirà a fare breccia nel cuore dei giocatori?