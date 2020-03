Nintendo Direct Mini a sorpresa: video completo della presentazione di oggi per Nintendo Switch

Il Nintendo Direct, che potete vedere riportato qui sopra, è andato in scena proprio adesso, confermando dunque le voci di corridoio che volevano l'evento proprio per oggi sulle novità per Nintendo Switch.

Ovviamente, non c'è stato modo di organizzare una copertura in diretta, visto che l'evento è stato lanciato veramente a sorpresa da Nintendo, in maniera questa volta completamente inaspettata, dunque lo vediamo senza un commento da parte della redazione, essendo stato impossibile organizzarsi per tempo.

In ogni caso, al suo interno possiamo vedere numerose novità per quanto riguarda i prossimi giochi in uscita per Nintendo Switch, visto che questo dovrebbe essere uno dei maggiori eventi dedicati alla console Nintendo di questo periodo del 2020, sebbene si tratti solo di un Nintendo Direct Mini, ma mancando altre occasioni ufficiali ci accontentiamo.

Tra i titoli annunciati finora abbiamo visto Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Bravely Default 2, aggiornamenti per Pokémon Spada e Scudo e vari altri giochi in arrivo nel prossimo periodo sulla console Nintendo.