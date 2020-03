Fortnite, danza a Lago delle Canoe, Campo Merluzzo e Affitto arcobaleno

Gli sviluppatori di Epic Games hanno appena reso disponibili le nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: si tratta delle missioni della Settimana 6, e in questa rapida guida vi spiegheremo come completare velocemente e facilmente una delle più ostiche, Danza a Lago delle Canoe, Campo Merluzzo e Affitto arcobaleno.

Per completare la sfida Danza a Lago delle Canoe, Campo Merluzzo e Affitto arcobaleno non dovrete fare altro che raggiungere questi specifici luoghi della mappa di Fortnite Battaglia Reale, ed eseguire un balletto prima di morire eliminati dagli avversari. Le posizioni in questione non sono facilmente individuabili, perché non evidenziate all'interno della mappa di gioco. Ma possiamo aiutarvi noi: il Lago delle Canoe si trova ad est, prima della Grotta degli scagnozzi; Campo Merluzzo è invece poco a sud-ovest delle Siepi D'Agrifoglio. Affitto Arcobaleno, infine, è a sud di Brughiere Brumose, sul piccolo isolotto separato dall'isola principale di Epic Games.

Eccovi un pratico video: seguitelo passo passo, perché vi mostrerà tutti i luoghi da visitare della mappa di Fortnite, dove dovrete andare a ballare. Non è necessario visitarli tutti quanti durante la stessa partita, cosa che sarebbe anche particolarmente difficile senza avere a portata di mano un elicottero.