Fortnite, dove trovare gli elicotteri: la posizione di tutti i Choppa

Con il recente Aggiornamento 12.20, gli sviluppatori di Epic Games hanno introdotto su Fortnite Capitolo 2 un nuovo mezzo di trasporto: gli elicotteri. Anche detti Choppa, rappresentano un validissimo metodo di spostamento, rapido ed efficace, sulla superficie dell'isola. Ma dove trovare gli elicotteri?

Non ci sono moltissimi elicotteri su Fortnite Capitolo 2, e questa breve guida vi spiega quali sono le posizioni dei Choppa da tenere d'occhio sull'isola di Epic Games. Partiamo innanzitutto col ricordare che la maggior parte degli elicotteri è legata all'Agenzia e agli Agenti, dunque sicuramente ne troverete sempre uno presso Il Posso, La Grotta, Lo Squalo, Lo Yacht, e via dicendo. In più molti luoghi secondari ne nascondono altri; sono diventate posizioni piene di nemici, perché tutti ambiscono a pilotarne uno.

Qui di seguito vi mostriamo un'immagine, con la posizione di tutti gli elicotteri di Fortnite attualmente nota; tenete in considerazione il fatto che comunque potrebbe cambiare in futuro. E poi ecco anche un elenco con i quadranti dell'isola, con tutti i luoghi che nascondono un elicottero di Fortnite.

E4 - L'Agenzia

H5 - La Grotta

B7 - Il Pozzo

B1 - Lo Squalo

H1 - Lo Yacht

D3 - SHADOW Safe House Alpha

G4 - SHADOW Safe House Beta

F2 - SHADOW Safe House Charlie

E7 - SHADOW Safe House Delta

B4 - SHADOW Safe House Echo

G7 - Stazione Meteorologica