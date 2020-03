Google Play Store, con Advanced Protection bloccata l’installazione delle app di terze parti

Nel suo progetto di difesa degli utenti da malware, da malintenzionati e da tutti i pericoli della rete, Google mette oggi una marcia in più, che andrà ad influenzare anche il funzionamento del Google Play Store. Difatti prossimamente non sarà più possibile installare app di terze parti, o comunque provenienti dall'esterno dello store digitale targato Google.

Cerchiamo di fare chiarezza e di capire cosa cambia per gli utenti Google: tutti gli iscritti al programma Advanced Protection, nelle prossime settimane cominceranno ad ottenere maggiori strumenti difensivi contro malware e malintenzionati. Per logo, Google Play Protect diventerà attivo di default e potenziato, cominciando a limitare fortemente l'installazione di applicazioni per android che non provengono dal Google Play Store. La stessa entro la fine del 2020 verrà bloccata del tutto, e dunque si potrà (e dovrà) fare riferimento solo al Google Play Store per ogni necessità.

Tutti gli account Google attualmente inscritti al programma Advanced Protection cominceranno a breve a ricevere queste protezioni aggiuntive; discorso diverso, almeno per il momento, per gli utenti G Suite. L'unico modo per continuare ad installare app android di terze parti resterà pare ADB, sicuramente non alla portata di tutta l'utenza. Prima di salutarci ricordiamo almeno che di recente Google ha inferto un ban a tutte le app del Google Play Store legate al Coronavirus.